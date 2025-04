Napoli, McTominay: "Dobbiamo spingere ancora e concentrarci una partita alla volta"

E' felice Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli, decisivo con un suo gol nel match contro il Monza, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi attraverso il proprio profilo Instagram: "Grazie ragazzi per il vostro incredibile supporto, dobbiamo spingere ancora e concentrarci una partita alla volta. Forza Napoli sempre".

Questo invece il commento di mister Antonio Conte nel post partita: "Iniziamo a parlare della partita che è meglio. Le gambe ora pesano specialmente adesso che lottiamo per qualcosa di inaspettato e inimmagginabile. A inizio anno chi avrebbe detto che il Napoli avrebbe combattuto con l'Inter per il primo posto? Probabilmente sarebbe stato internato. Però ci deve far capire che stiamo andando veramente oltre tutti i limiti. E ogni domenica aggiungiamo difficoltà su difficoltà, vedi l'ultimo infortunio capitato a Neres. Juan Jesus ha finito il campionato che stava sostituendo benissimo Buongiorno.

Sono contento però per Rafa Marin, la sua serietà ora paga meritatamente. I punti ora pesano, in casa il pubblico ci trascina mentre fuori casa non vincevamo da un bel pò. Oggi abbiamo vinto e sono anche contento del fatto che la squadra è stata sempre dentro la partita, un sinonimo di grande maturità. Molti calciatori stanno lottando per la prima volta per un testa a testa, un one to one che può snervare e togliere energie. Ma non energie fisiche, ma mentali".