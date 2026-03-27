Napoli, occhi in Germania per la difesa: piace Coulibaly del Werder Brema

Il Napoli, in attesa di capire come finirà questo campionato e se sarà possibile mantenere in vita la corsa Scudetto fino al termine della stagione, inizia già a pensare al futuro e alla costruzione della rosa del domani. A prescindere da quali esiti darà la chiacchierata di fine campionato fra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

In Germania in questo senso parlano di un crescente interesse azzurro per Karim Coulibaly, giovane difensore classe 2007 di proprietà del Werder Brema. Grande fisicità e notevoli margini di crescita, in questa stagione ha messo insieme 22 presenze in Bundesliga con anche un gol all'attivo. Un profilo per l'oggi e per il domani, su cui però si annuncia una folta concorrenza a partire dalla prossima estate.