Real Madrid su Coulibaly: il Werder Brema chiede 50 milioni, sfida a PSG e inglesi

Il Real Madrid guarda al futuro e mette nel mirino uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Il club spagnolo sta infatti osservando con grande attenzione Karim Coulibaly, talento classe 2007 attualmente in forza al Werder Brema.

Secondo quanto riportato da MARCA, gli osservatori delle Merengues sarebbero rimasti colpiti soprattutto dalla maturità tattica del giocatore e dalla sua capacità di leggere le situazioni di gioco nonostante la giovanissima età. Qualità che hanno spinto il Real Madrid a monitorare da vicino la sua crescita.

Il Werder Brema, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del proprio gioiello. Il club tedesco valuta Coulibaly circa 50 milioni di euro, cifra importante per un calciatore di appena 18 anni ma in linea con il potenziale che gli viene attribuito. Il giocatore è inoltre legato alla società da un contratto di lunga durata, valido fino al 2029.

Il Real Madrid sta quindi analizzando con cautela la situazione, anche perché la concorrenza è tutt’altro che semplice da battere. Sul giovane talento del Werder Brema si registra infatti l’interesse di diversi top club europei, tra cui Paris Saint-Germain, Chelsea e Arsenal.

La sensazione è che nei prossimi mesi possa aprirsi una vera e propria corsa di mercato per Coulibaly, con il Real Madrid che per il momento resta alla finestra, pronto a muoversi qualora si presentassero le condizioni giuste per affondare il colpo.