Napoli, oggi la ripresa verso Granada: Gattuso perde altri due elementi

Rischia di aggravarsi ulteriormente l'emergenza infortuni per Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli non può contare su Koulibaly, Ghoulam, Demme, Hysaj, Mertens e Manolas e la partita contro la Juventus potrebbe aver portato nuovi problemi proprio nel pieno del tour de force che proseguirà con Granada e di nuovo Atalanta prima del ritorno con gli spagnoli. Nel riscaldamento della sfida alla Juventus infatti s'è fermato anche David Ospina per un problema muscolare e, nel finale di gara, anche Alex Meret ha sofferto una leggera distorsione che l'ha tenuto quasi fermo negli ultimi minuti.

Oggi alla ripresa della preparazione verranno valutate le condizioni anche di Hirving Lozano. Il messicano è il giocatore che preoccupa maggiormente dopo il finale sofferto con la Juventus. A terra dopo uno scatto nel recupero, l'ex Psv è rimasto in campo - visti i cambi esauriti - zoppicando vistosamente ed allontanando anche un pallone allo scadere nonostante il dolore. Per lui dovrebbe trattarsi di un infortunio muscolare, e non di un semplice crampo, che potrebbe tenerlo fuori proprio nel momento decisivo della stagione e lasciare Gattuso con soltanto due esterni offensivi di ruolo.