Napoli, Osimhen torna a Castelvolturno ma non è da escludere un nuovo viaggio in Belgio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Victor Osimhen nelle prossime ore, dopo aver effettuato il tampone e averne ricevuto l'esito, tornerà a Castelvolturno dove verrà valutato da Gattuso in seguito alla lunga riabilitazione a causa dell'infortunio alla spalla. Il giocatore sta molto meglio e il club spera di riaverlo presto a disposizione ma non è da escludere un nuovo viaggio in Belgio per effettuare l'ultima fase di riabilitazione e completare una completa guarigione alla spalla infortunata.