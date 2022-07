Napoli, per Deulofeu serve la partenza di Ounas: poi partirà l'assalto allo spagnolo

In casa Napoli, perso Mertens (per almeno), si pensa ai ritocchi che possano aiutare Spalletti a compensare le partenze già avvenute: in entrata la trattativa per Gerard Deulofeu resta in stand-by, serve la partenza di Ounas per compiere l’assalto, scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.