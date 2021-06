Napoli, poker di big in corsa per Fabian Ruiz: costa 65 milioni senza contropartite

Fabian Ruiz è il pezzo pregiato del mercato in uscita del Napoli, con 4 club di primissima fascia che sono interessati al suo acquisto. Stiamo aprlando di PSG, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, società che probabilmente daranno vita a un'asta che fa contento De Laurentiis. Non c'è motivo di venderlo a ogni costo e dunque si guarda alla questione senza patemi, ma la richiesta è di 65 milioni di euro, con il patron azzurro che ha già fatto sapere a chi ha sondato il terreno che non prenderà in considerazioni contropartite tecniche e chi lo vorrà acquistare non potrà far altro che mettere mano al portafoglio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.