Napoli, primo allenamento a Castel Volturno per Ngonge e Traore. Il report

Dopo la finale di Supercoppa a Riyadh, persa contro l'Inter per il gol di Lautaro Martinez al 91', il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell'Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A, con il fischio d'inizio fissato per le ore 18. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione attraverso un circuito ad ostacoli. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro aerobico. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Gli infortunati.

Arrivano notizie anche relative ai giocatori attualmente ai box, con Alex Meret che si è sottoposto a terapie e lavoro personalizzato in palestra. Seduta a parte anche per Natan e Olivera, sia in palestra che in campo.

Primo allenamento per due nuovi arrivati.

Le buone notizie arrivano invece dai nuovi acquisti, visto che Hamed Traore e Cyril Ngonge hanno svolto la prima seduta all'interno del centro sportivo a Castel Volturno. I due calciatori puntano a esordire nella sfida contro la Lazio e soprattutto per quel che riguarda l'esterno dell'Hellas Verona ci sono buone possibilità, vista le squalifiche di Kvaratschelia e Simeone e l'assenza di Osimhen, impegnato ormai da settimane in Coppa d'Africa con la Nazionale della Nigeria.