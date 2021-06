Napoli, proseguono i contatti per Kaio Jorge: si punta ad abbassare le commissioni

Il Napoli non molla la presa per Kaio Jorge. Come riportato da Gazzetta.it, proseguono i contatti tra Cristiano Giuntoli e l’entourage dell’attaccante del Santos. I due club si sentiranno a breve per valutare i termini dell’operazione. A non convincere Aurelio De Laurentiis è la richiesta da parte dei mediatori di 10 milioni di euro di commissioni. L'obiettivo è quello di ridurle, arrivando a un esborso massimo di 8 milioni. Gli azzurri dovranno però fare i conti con la concorrenza del Milan, che sembra fare sul serio per il giocatore.