Napoli, riecco Lukaku. L'ultima volta nemmeno un saluto a Conte: "Il mio ufficio era lì"

Chi si rivede a Castel Voltturno. Da ieri Romelu Lukaku è rientrato a Napoli ed oggi farà il suo ritorno anche al centro d'allenamento degli azzurri. C'è attesa per capire che tipo di confronto avrà l'attaccante con il proprio allenatore, Antonio Conte, con il quale non ha avuto alcun contatto l'ultima volta in cui si è recato lì. Con profondo rammarico dello stesso Conte.

Lukaku infatti due settimane fa era tornato in sede prima di ripartire per il Belgio dove, ad Anversa, ha poi continuato a lavorare con il fisioterapista Lieven Maesschalck. Nemmeno un saluto o un confronto però, né con Conte, né con i propri compagni di squadra.

Conte parlando dell'accaduto ha poi detto: "Mi è dispiaciuto tanto. No, non ho avuto l'opportunità di parlare con Lukaku: so che un nostro dirigente ci ha parlato, lui è venuto al centro, l'ufficio mio era lì, però nessuno ha bussato alla porta e questo mi è dispiaciuto tanto perché mi sarei aspettato un saluto, un messaggio o qualcosina. In queste situazioni l'allenatore cerca di capire tutti, ma nessuno si sforza di capire l'allenatore". Ci sarà oggi, quel confronto? Sempre che abbia ancora senso di esserci, visto che lo strappo potrebbe essere ormai troppo grande per essere ricucito.