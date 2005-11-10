Napoli, oggi seduta mattina e pomeriggio: out dall'allenamento Lucca, Politano e Vergara

Prosegue la preparazione estiva del Napoli, di seguito il report dell'allenamento di oggi pubblicato sul sito ufficiale del club partenopeo: "Terzo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri si sono allenati alla Ski.It Arena. Nella seduta mattutina la squadra ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico iniziale. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una serie di possessi, chiudendo poi la sessione con dei mini-tornei.

Seconda seduta di allenamento nel pomeriggio. Lorenzo Lucca ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al piede sinistro durante la partitina finale. Matteo Politano e Antonio Vergara non si sono allenati. Per Politano contusione all'anca destra. Vergara ha accusato sintomi simil-influenzali".