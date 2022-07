Napoli, sogno Navas ma serve una mano dal PSG sullo stipendio. E il Torino si informa per Meret

Alex Meret prossimo al rinnovo, ma il Napoli cerca un portiere esperto. È questo il paradosso del mercato azzurro, evidenziato da la Repubblica, nella sua edizione dedicata al capoluogo campano. Secondo la quale il classe '97, pur prossimo a prolungare, non convince fino in fondo come titolare del futuro tra i pali della porta della squadra di Spalletti.

Sogno Navas, idea Kepa. E il Torino… Il sogno degli azzurri sarebbe Keylor Navas, messo sostanzialmente alla porta da Galtier che ha chiarito come il titolare del PSG sarà uno solo, con tutta probabilità Donnarumma. L'ingaggio è un problema quasi insormontabile, ma i parigini potrebbero accollarselo in gran parte pur di risolvere un problema di spogliatoio. Ambiziosa anche l'alternativa Kepa, per il quale il Chelsea è pronto ad ascoltare offerte, sin qui pervenute col contagocce. Anche in questo caso, servirebbe un aiuto sullo stipendio. E a quel punto diventerebbe improbabile la permanenza di Meret: sfumata o quasi la pista Empoli, dove rimarrà Vicario, ci sarebbe stata una richiesta di informazioni da parte del Torino.