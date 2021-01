Napoli, sogno Nuno Mendes ma è diretto allo United. Piace Nuno Tavares del Benfica

Per il futuro come esterno sinistro il Napoli cerca Nuno Tavares del Benfica: si sta valutando per fare poi un investimento per un giovane sulla fascia sinistra, ma secondo Sky il sogno Nuno Mendes dello Sporting è destinato a rimanere tale. Ha una valutazione altissima e sembra essere diretto al Manchester United.