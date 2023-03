Napoli, Spalletti: "Chi è entrato non ci ha aiutati e si è adeguato troppo alla partita"

I cambi, questa sera, non hanno evitato la sconfitta al Napoli di Luciano Spalletti, che in conferenza stampa commenta così l'impatto di chi è entrato dalla panchina: "La gara non sembra sia stata modificata da chi entrato per qualità delle giocate, ma può succedere. È difficilissimo entrare e cambiare la gara, a noi è capitato molte volte che accadesse. Stasera chi è entrato si è un pochino adeguato allo scorrere della partita. Si poteva fare qualcosa di meglio nella qualità del passaggio".

