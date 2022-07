Napoli, spunta una rivale per Simeone: sondaggio da parte del Borussia Dortmund

Aumenta la concorrenza per il Napoli nella corsa a Giovanni Simeone, attaccante dell'Hellas Verona. Come riportato da Repubblica.it, nelle ultime ore il Borussia Dortmund ha fatto un sondaggio importante per l'argentino. Il club giallonero è infatti alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo aver ricevuto la notizia dello stop di Sebastien Haller, che dovrà fermarsi per le cure dopo la diagnosi di tumore ai testicoli. Gli azzurri restano avanti, ma i tedeschi ci sono.