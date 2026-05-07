Napoli su Mario Gila, l'uscita di Beukema può aiutare i partenopei ad arrivare allo spagnolo

Aumenta la lista delle pretendenti per Mario Gila. Milan e Inter sono da tempo sullo spagnolo della Lazio, ma attenzione anche al Napoli. Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si evidenzia come i partenopei siano decisi a operare il sorpasso ai danni delle milanesi.

AL REAL MADRID SPETTA IL 50% DEL PREZZO DI VENDITA

Nonostante un contratto in essere fino al 2027, la Lazio non venderà il giocatore a prezzo di discount, considerando come il 50% della rivendita andrà al Real Madrid. Il fattore Champions potrebbe fare la differenza e la qualificazione dei partenopei darebbe loro ulteriore forza. Dal punto di vista contrattuale non sarà un problema migliorare le condizioni attuali di Gila, che alla Lazio percepisce 1.1 milioni.

BEUKEMA IN PREMIER LEAGUE?

Una mano al Napoli la potrebbe dare il mercato, col Liverpool che ha messo gli occhi su Sam Beukema. L'olandese, arrivato un anno fa dal Bologna, non ha reso come sperato e gli azzurri potrebbero immediatamente rientrare dell'investimento (è stato acquistato per 31 milioni e ha un contratto fino al 2030).