Lazio, pronto un derby di Milano per Gila. Lotito spera in un'asta internazionale

Tutti pazzi per Mario Gila. Il difensore spagnolo classe 2000 è uno dei pilastri della fase difensiva della Lazio di Maurizio Sarri e sarà un uomo mercato in estate. La gestione dell'ex Real Madrid da parte della società biancoceleste ha portato uno dei migliori difensori del campionato a un anno dalla scadenza senza alcuna speranza di rinnovo. "Andare in scadenza ha dei vantaggi e degli svantaggi, è vero che penserò a tutti questi fattori quando mi verrà fatta una proposta di rinnovo" disse Gila lo scorso ottobre dopo la partita contro la Juventus. Da quel momento non c'è stato alcuno sviluppo, la Lazio non si è mai fatta sentire per provare a rinnovare un contratto che ora fa gola a molte big. La scelta è in mano alla società biancoceleste, cedere Gila a dodici mesi dalla scadenza riconoscendo il 50% sulla rivendita al Real Madrid, oppure perderlo a giugno 2027 a parametro zero.

Lazio, le possibili pretendenti per Mario Gila

Per una società che già a gennaio ha avuto bisogno di cedere due giocatori importanti come Taty Castellanos e Matteo Guendouzi, portare Mario Gila a scadenza rappresenterebbe un suicidio economico e strategico. Per questo motivo in estate lo spagnolo partirà, ma la destinazione è ancora da conoscere. Tutte le strade sembrano portare a Milano, con Tare in prima fila per portarlo a Milanello dopo averlo strappato ai blancos e portato nella capitale. Anche l'Inter però segue con attenzione, Chivu avrà bisogno di almeno un centrale in più visti gli addii di Acerbi e de Vrij in estate. Il vero obiettivo di Lotito è però scatenare un'asta internazionale, a cominciare dalla Premier League dove qualche squadra ha chiesto informazioni. Non è da escludere anche l'ipotesi Real Madrid, che potrebbe acquistare a metà prezzo un difensore in grado di rinforzare il reparto più debole dei blancos. La Lazio valuta Mario Gila non meno di 25 milioni, ma spera di alzare ulteriormente il prezzo dando il via a un'asta che coinvolga anche le big del calcio europeo.