Lazio, Sarri chiede un doppio sforzo a Lotito: vorrebbe blindare Gila e Romagnoli, ecco come

Maurizio Sarri vuole blindare i due punti cardine della sua difesa. Lo scrive stamttina il Corriere dello Sport, secondo il quale il "Comandante" biancoceleste spera che il presidente Lotito possa fare un doppio sforzo per tenere ancora sia l'uomo mercato Mario Gila sia il "dissidente" Alessio Romagnoli, almeno nella prossima stagione. Una mossa complicatissima, anche perché i contratti di entrambi scadranno nel 2027 e le speranze di rinnovo ad oggi sono pochissime, con la necessità di monetizzare le loro cessioni in estate.

Nella prossima finestra di mercato - si legge - la società capitolina proverà un ultimo doppio assalto per convincerli a restare. Se è vero che per Gila è pronta a scatenarsi un'asta italiana e internazionale, col 50% dell'incasso destinato al Real Madrid rispettando i precedenti accordi tra i due club, non è da escludere un altro anno di Lazio per portarlo a scadenza e poi tentare di fargli cambiare idea in extremis, adeguandogli il contratto.

Discorso diverso per Romagnoli, che era ormai dell'Al Sadd a gennaio, ma che alla fine è rimasto alla Lazio e ha recuperato in poco tempo il suo ruolo da leader difensivo. A luglio ripartiranno i ragionamenti sul futuro, i rapporti con Lotito rimangono tesi, ma a detta della medesima fonte c'è comunque qualche margine in più rispetto alla sessione invernale.