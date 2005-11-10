Napoli, tegola Buongiorno: operazione e almeno 2-3 mesi di stop

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Il difensore azzurro dovrà sottoporsi a un intervento al ginocchio destro e resterà ai box per almeno due-tre mesi. Allegri studia le alternative in difesa: Rafa Marin e Rrahmani sono la coppia provata in ritiro.