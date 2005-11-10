Napoli, tegola Buongiorno: operazione e almeno 2-3 mesi di stop
Brutta notizia per il Napoli e per Massimiliano Allegri. Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo il consulto specialistico sostenuto a Barcellona e resterà lontano dai campi per almeno due o tre mesi. Un'assenza pesante per gli azzurri, che dovranno fare a meno di uno dei punti di riferimento della retroguardia nella fase iniziale della stagione.
Il comunicato del club ha confermato la necessità dell'operazione per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, con l'intervento previsto nei prossimi giorni.
Come cambia la difesa del Napoli senza Buongiorno
L'assenza di Buongiorno costringerà Allegri a rivedere gli equilibri del reparto arretrato. In questi primi giorni di ritiro a Dimaro, il tecnico ha provato con maggiore continuità la coppia composta da Rafa Marin e Amir Rrahmani, che al momento sembra essere la soluzione di partenza.
Nel reparto difensivo figurano anche Sam Beukema, anch'egli alle prese con un infortunio ma comunque presente in ritiro, Marianucci e Obaretin. Quest'ultimo era destinato a lasciare il Napoli in questa finestra di mercato, ma è stato aggregato al gruppo proprio per sopperire all'assenza di Buongiorno e garantire un'alternativa in più durante la preparazione estiva.