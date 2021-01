Napoli, telenovela Milik alla conclusione: vicina l'intesa col Marsiglia

La volontà di tornare in campo, evitando un altro anno interamente ai box e gli europei da spettatore, alla fine dovrebbe fare la differenza. La telenovela di mercato riguardante Arek Milik, partita più di un anno fa dopo l'ennesimo rifiuto a rinnovare il contratto col Napoli, sembra ormai arrivata ai titoli di coda. L'attaccante polacco ha aperto totalmente al Marsiglia, trovando anche una bozza d'intesa, e ieri è stata una giornata importante nelle contrattazioni tra il Napoli ed il club francese che fa sul serio per assicurarsi l'ex attaccante dell'Ajax.

Il Napoli è sceso dall'iniziale valutazione di 16-18mln di euro, ma non poi di così tanto. Il Marsiglia dall'altro lato ieri è salito a circa 7-8mln di euro di base fissa più bonus consistenti a superare abbondantemente i 10mln di euro. A convincere il Napoli anche una consistente percentuale sulla futura rivendita. Dopo il fallimento della trattativa con l'Atletico, ora la strada sembra tracciata. I precedenti invitano alla prudenza, considerando prima l'avvicinamento della Juventus, che Milik ha atteso anche in questa finestra prima di rassegnarsi, e poi della Roma, con tanto di visite mediche sostenute. Stavolta entrambi i club hanno interesse a fare l'ultimo passo e chiudere l'affare: il Napoli a fine mese perderebbe il giocatore a zero ed il Marsiglia a giugno col giocatore in scadenza si ritroverebbe una concorrenza notevole ed una richiesta d'ingaggio (e di commissioni) superiore.