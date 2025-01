TMW Napoli, tra le idee per il post-Kvara c'è Ndoye. Ma il Bologna non apre alla cessione

Il Napoli è alla ricerca del giusto sostituto per non far rimpiangere il vuoto che sta per lasciare Khvicha Kvaratskhelia, asso georgiano in procinto ormai di diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain.

Tra le ipotesi sondate in queste ore dalla dirigenza del Napoli c'è anche quella che porta a Dan Ndoye, esterno della nazionale svizzera in forza al Bologna. Una pista non destinata però ad accendersi da qui a qualche ora: secondo quanto appreso da TMW, infatti, la società emiliana che ne detiene il cartellino non ha intenzione di privarsi adesso di Ndoye e quindi di prendere in considerazione eventuali offerte in arrivo per lui.

Intanto Kvaratskhelia ha già salutato il Napoli con un lungo video-post su Instagram: "Cari napoletani, è difficile e doloroso, ma è arrivato il momento di dirci addio. Qui ho trascorso un periodo straordinario, insieme abbiamo accumulato tanti ricordi e vissuto emozioni incredibili. Napoli è stata casa mia, dove grazie a ognuno di voi mi sono sentito veramente bene. Ripercorro nella mente il cammino che abbiamo fatto insieme ed è molto emozionante. Non dimenticherò mai i primi passi nello stadio, i vostri cori e i tifosi, sempre speciali, sia in casa che in trasferta. Napoli è una città che vive di calcio e sono felice di essere stato parte di questa grande storia. Qui ho imparato tanto, sia in campo che fuori e sono cresciuto. È stato un grande onore vestire la maglia azzurra. Voglio ringraziare ogni persona che lavora nel club, gli allenatori, ogni membro dello staff, i miei compagni di squadra e i tifosi. Vi saluto, ma rimarrete sempre nel mio cuore e spero che un giorno ci incontreremo di nuovo. So che siete molto dispiaciuto, ma un giorno vi racconterò tutto".