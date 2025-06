Napoli, trattativa agli ultimi dettagli con De Bruyne: tutto sarà sistemato in giornata

Kevin de Bruyne è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport poco fa, per finalizzare la trattativa che porterà il centrocampista belga in Campania mancano solo gli ultimi dettagli, che verranno sistemati in giornata. Il classe '91 è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore azzurro e presto si metterà a disposizione del tecnico Antonio Conte.

De Bruyne vanta 422 partite con il Manchester City e 108 gol, 113 gare e 17 reti con il Genk, 73 sfide e 20 centri con il Wolfsburg, 34 match e 10 gol con il Werder Brema e 9 incontri con il Chelsea. In Nazionale ha collezionato 111 gettoni e 31 reti con il Belgio, 2 partite con l'Under 21, 10 gare con l'Under 19, impreziosite da un gol, e 7 sfide con l'Under 18, con una rete all'attivo.

De Bruyne ha vinto 3 volte il premio di calciatore dell'anno (2 in Inghilterra e uno in Germania), 2 volte il premio di giocatore della stagione per il City, una Champions League, un Mondiale per Club, 6 Premier League, 2 FA Cup, 3 Community Shield, una Coppa di Germania, una Supercoppa Tedesca, una Jupiler League, una Coppa del Belgio e una Supercoppa Belga.