Napoli, niente Inter Miami per De Bruyne: il belga vuole restare in maglia azzurra

Fabrizio Romano allontana le voci dagli Stati Uniti: Kevin De Bruyne è focalizzato esclusivamente sulla sua avventura in azzurro.

Le voci circolate nelle ultime settimane su un possibile trasferimento di Kevin De Bruyne all'Inter Miami non trovano riscontri concreti. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, tra i più autorevoli esperti di calciomercato, che ha smentito l'esistenza di una trattativa tra il club della MLS e il centrocampista belga. Nonostante le indiscrezioni recente abbiano alimentato diverse speculazioni sul futuro dell'ex Manchester City, al momento non esistono segnali che possano far pensare a un addio al Napoli.

L'Inter Miami smentisce l'interesse per De Bruyne

Attraverso i propri canali social, Romano ha riportato la posizione dell'Inter Miami, spiegando che la società statunitense non considera De Bruyne un obiettivo per rinforzare il centrocampo. "L'Inter Miami mi smentisce il nome di Kevin De Bruyne come possibile obiettivo per il centrocampo. Il giocatore è focalizzato sul Napoli", ha scritto il giornalista, chiudendo così almeno per il momento ogni ipotesi di un imminente approdo in Major League Soccer e confermando la sua permanenza agli ordini di mister Massimiliano Allegri.

Futuro ancora a Napoli per il belga

Salvo clamorosi sviluppi, dunque, il futuro del fuoriclasse belga continuerà a essere legato al Napoli, con l'obiettivo di diventare uno dei protagonisti della nuova annata dopo aver passato gran parte della prima fermo ai box.