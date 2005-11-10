Kevin De Bruyne e il jet della pace: così è cambiato il suo futuro al Napoli

Dal jet privato alla festa: dopo un'estate turbolenta e che sembrava portare al suo addio dal Napoli, ecco tornare il sereno per il giocatore belga.

In una notte, dissipati tutti i dubbi sul suo futuro al Napoli. La passerella avuta da Kevin De Bruyne nella serata dedicata alla festa per il centenario degli azzurri sembra la foto perfetta per la garanzia della sua permanenza dopo che, per tutta l'estate, si è parlato del suo nome fra i possibili partenti della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

L'abbraccio di Napoli

Dal lungo stop che lo ha tenuto fermo ai box nella prima stagione al Napoli allo scarso feeling tecnico e personale con Antonio Conte, i primi 12 mesi a Napoli non erano stati facili, d'altronde. Ma il rientro anticipato da Ibiza sembra aver riportato il sereno e lo spirito migliore per mettere un punto e ripartire da zero con una piazza che lo ha riabbracciato con amore.

Le parole di De Bruyne

Durante la Coppa del Mondo giocata con il Belgio poi erano arrivate dichiarazioni che avevano scosso l'ambiente. "Ritengo impor­tante avere un con­fronto sul modo di gio­care. Devo con­ti­nuare a diver­tirmi, e pur­troppo que­sto mi è man­cato un po’. Ho ancora un anno di con­tratto, ma voglio avere un col­lo­quio", erano state le sue parole. Poi le rea­zioni forti del ds Manna e di capitan Di Lorenzo, fino alla distensione. Come ribadisce il Corriere della Sera, il Napoli non lo lascerebbe andar via a meno di un’offerta imper­di­bile. Il quotidiano riporta un dettaglio ulteriore: il fatto che il cen­tro­cam­pi­sta belga abbia rispo­sto all’invito alla festa noleg­giando un jet pri­vato, è stato un altro grande segnale ben accetto dal club, non certo per la spesa che ha soste­nuto.