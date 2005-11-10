Kevin De Bruyne e il jet della pace: così è cambiato il suo futuro al Napoli
In una notte, dissipati tutti i dubbi sul suo futuro al Napoli. La passerella avuta da Kevin De Bruyne nella serata dedicata alla festa per il centenario degli azzurri sembra la foto perfetta per la garanzia della sua permanenza dopo che, per tutta l'estate, si è parlato del suo nome fra i possibili partenti della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.
L'abbraccio di Napoli
Dal lungo stop che lo ha tenuto fermo ai box nella prima stagione al Napoli allo scarso feeling tecnico e personale con Antonio Conte, i primi 12 mesi a Napoli non erano stati facili, d'altronde. Ma il rientro anticipato da Ibiza sembra aver riportato il sereno e lo spirito migliore per mettere un punto e ripartire da zero con una piazza che lo ha riabbracciato con amore.
Le parole di De Bruyne
Durante la Coppa del Mondo giocata con il Belgio poi erano arrivate dichiarazioni che avevano scosso l'ambiente. "Ritengo importante avere un confronto sul modo di giocare. Devo continuare a divertirmi, e purtroppo questo mi è mancato un po’. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un colloquio", erano state le sue parole. Poi le reazioni forti del ds Manna e di capitan Di Lorenzo, fino alla distensione. Come ribadisce il Corriere della Sera, il Napoli non lo lascerebbe andar via a meno di un’offerta imperdibile. Il quotidiano riporta un dettaglio ulteriore: il fatto che il centrocampista belga abbia risposto all’invito alla festa noleggiando un jet privato, è stato un altro grande segnale ben accetto dal club, non certo per la spesa che ha sostenuto.