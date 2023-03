Napoli, trattativa complicata per i rinnovi di Zielinski e Lozano: ecco perché

Dopo il rinnovo di Lobotka fino al giugno del 2027, il ds del Napoli Giuntoli dovrà trattare quelli di Meret, Zielinski e Lozano. Se per il primo la trattativa è già in corso con l'agente Pastorello, potrebbero essere più complicate quelle per i rinnovi del polacco e del messicano. Questo perché entrambi sono già titolari di accordi molto ricchi e dunque trovare una nuova intesa in tempi di tagli al monte ingaggi, potrebbe essere difficile. A riportarlo è Tuttosport.