Napoli, tre colpi a gennaio per puntare allo Scudetto: Pellegrini identikit perfetto a centrocampo

Repubblica, nella sua edizione partenopea, fa il punto sul mercato del Napoli di Antonio Conte, che continua la propria corsa nei primissimi posti della classifica, condizionata dal rinvio di Fiorentina-Inter. E fa il punto sulle prossime mosse del club: l’appetito viene infatti mangiando e diventa di conseguenza una ghiotta occasione da prendere al volo la riapertura alle porte del mercato, da cui possono arrivare per Conte i rinforzi necessari per dare filo da torcere fino alla fine ad Atalanta e Inter. Il tecnico leccese ne aspetta tre: uno per reparto. In difesa è sempre più probabile l’arrivo del brasiliano Danilo, che sta per svincolarsi dalla Juve e non è stato convocato per la Supercoppa in Arabia.

A centrocampo si profila invece l’addio di Folorunsho e al suo posto gli azzurri cercano una mezzala di qualità: identikit che porterebbe al nome di Pellegrini, in rotta con la Roma. Il terzo colpo servirà infine a completare la batteria degli esterni (ieri è stato rescisso ufficialmente il contratto di Mario Rui) ed è un’opzione l’ex capitano della Fiorentina, Biraghi.

In attacco invece sono cambiate le prospettive dopo la vittoria con il Venezia. Raspadori è stato infatti blindato almeno fino a giugno: per sognare c’è bisogno dei suoi gol.