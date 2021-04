Napoli, tutti pazzi per Gattuso: per il Corriere del Mezzogiorno c'è anche la Lazio

Gennaro Gattuso ha attirato su di sé le attenzioni di tanti club in Italia e all'estero in seguito al rendimento Champions del suo Napoli dopo i recuperi dei tanti giocatori infortunati o colpiti da Covid. Dopo le voci sulla Fiorentina e quelle odierne sulla Juventus, secondo Il Corriere del Mezzogiorno, il suo nome è anche sul taccuino di Lotito per la sua Lazio nel caso in cui non dovesse andare a buon fine la trattativa per il rinnovo di Simone Inzaghi.