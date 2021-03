Nedved, calcione ai cartelloni dopo l'eliminazione: critiche social al vicepresidente Juve

Come un calciatore. La dirigenza della Juventus, e in questo caso Pavel Nedved, non è nuova a comportamenti fuori le righe nei momenti caldi delle partite e della stagione. Al termine della gara di ieri contro il Porto, il vicepresidente ceco dei bianconeri ha sfogato tutta la sua rabbia sferrando un calcio contro un cartellone pubblicitario. Un gesto che non è passato inosservato, e sui social è stato criticato da diversi tifosi.

Pavel Nedved Skills & Highlights 2020/21 pic.twitter.com/X8g2lmX4rn — Armando (@TommasoArmando) March 10, 2021