Nessuno come Malen: nel 2026 è il miglior marcatore tra i giocatori della Serie A
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Potrebbe non bastare alla Roma, ma Donyell Malen anche nella partita con il Bologna ha confermato il suo ottimo stato di forma. L’attaccante olandese, salito a otto gol nel 2026, è infatti il giocatore della Serie A che ha segnato più gol nell’anno solare, considerando non soltanto il campionato.
Superato Nicola Krstovic: l’attaccante dell’Atalanta affiancava finora Malen a quota 7 reti in tutte le competizioni.
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