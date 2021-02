Nicola difende Sirigu: "Ci dà fiducia e personalità, è un grande portiere. Errori sono collettivi"

vedi letture

Una rimonta straordinaria, da 3-0 a 3-3 contro l'Atalanta. Il Torino conquista un altro punto prezioso partendo da una situazione di svantaggio e mister Davide Nicola può essere soddisfatto del lavoro e del carattere della sua squadra, nonostante qualche sbavatura della difesa e di Sirigu: "Non facciamo nomi, per me Salvatore è un grande portiere e mi dà fiducia, poi la fase difensiva è interpretata da tutta la squadra e i gol sono frutto di 5-6 decisioni errate di tutti. Sta facendo qualcosa di importante, ci dà la giusta personalità, ma la squadra difendeva in modo diverso e ora stiamo cercando di cambiare, aggredendo in modo differente".

Tra poco tutte le parole di Davide Nicola