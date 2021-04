Niente Europeo per Zaniolo. Il ct Mancini: "Aspettiamo ancora un po'. Ma non deve forzare"

Niente europeo per Nicolò Zaniolo. Lo ha decretato, di fatto, la visita di controllo fatta ieri col professor Fink, che ha previsto un ritardo di 4-6 settimane legato anche allo stop per Covid. Il ct Roberto Mancini, però, non vuole essere l’uomo che spegne le speranze del talento della Roma: “Aspettiamo un po’ - dice raggiunto da La Gazzetta dello Sport - so che al 70 per cento non ce la farà, ma deve restare tranquillo. Ha davanti a sé una carriera lunga, non deve forzare. Noi lo seguiremo fino alla fine”.