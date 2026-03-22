Niente interviste dopo la vittoria della Roma sul Lecce per Gasperini: l'allenatore non ha voce
Niente interviste del post-partita per Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la vittoria per 1-0 della sua squadra nella partita domenicale contro il Lecce valevole per la 30^ giornata di Serie A. Come fatto sapere dalla società giallorossa, il tecnico non ha voce e per questo non si presenterà ai microfoni del post-partita, né alle televisioni né in sala stampa per la conferenza.
Nella serata del ritorno alla vittoria della Roma, e dopo qualche giorno in cui si sono rincorse le voci a proposito dei rapporti interni difficili e della stabilità del progetto cominciato quest'estate, per Gasperini arriva un 6 come voto nelle pagelle di TMW di Roma-Lecce 1-0. Con la seguente motivazione: "Partita difficile per tanti aspetti: difficile riaccendere la luce dopo la delusione di Europa League, ancor più con le varie assenze da gestire. E infine con un Lecce ben disposto in campo. La mossa Robinio Vaz vale i tre punti. E tanto basta".