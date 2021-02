Niente quarta punta, via Khedira: tutti gli affari della Juventus nel mercato invernale

Tanto sfogliò la margherita che alla fine rimase senza petali. La Juventus si è affacciata al mercato appena concluso con la possibilità di mettere a disposizione di Andrea Pirlo un quarto attaccante. Al solito, numerosi i profili valutati: da Giroud a Pellé, passando per Llorente, Quagliarella e soprattutto Gianluca Scamacca, trattato fino all’ultimo secondo disponibile. Sul punto, però, c’è da dire che Paratici è sempre stato diretto e anche abbastanza chiaro: vigili se ci sono opportunità. Risultati alla mano, pare non ne siano emerse e così la Juve è rimasta sostanzialmente ferma. Complice il fatto che nel frattempo Pirlo abbia ridato spazio a Kulusevski, “trasformato” in seconda punta e pure con risultati convincenti. Così, di cercarne un’altra sul mercato evidentemente non vi è stato bisogno. O necessità.

Un colpo per il futuro. E via Khedira Proprio lo svedese ex Parma, un anno fa, era stato il principale rinforzo di una sessione invernale che storicamente alla Continassa è vista e vissuta con un certo scetticismo. In questo 2021, un destino analogo è toccato a Nicolò Rovella, prelevato dal Genoa con una valutazione che può arrivare ai 38 milioni di euro. Rimarrà in rossoblù almeno fino al termine della stagione, insieme ad altri due giovani come Petrelli e Portanova, passati ai liguri nell’ambito della stessa operazione. Per il resto, i bianconeri sono stati casa di passaggio degli affari Mandragora e Rugani, come pure attivi sul fronte dell’Under 23, con l’arrivo di Aké e la cessione di Tongya ma non soltanto. E in chiusura hanno salutato definitivamente una colonna degli ultimi anni come Sami Khedira, tornato in patria a costo zero all’Hertha Berlino.

Le operazioni in entrata

Nicolò Rovella (C) (Genoa) DEF

Rolando Mandragora (C) (Udinese) FP

Daniele Rugani (D) (Rennes) FP

Le operazioni in uscita

Daniele Rugani (D) (Cagliari) PRE

Rolando Mandragora (C) (Torino) DEF

Sami Khedira (C) (Hertha Berlin) SVI

Manolo Portanova (C) (Genoa) DEF

Elia Petrelli (A) (Genoa) DEF

Nicolò Rovella (C) (Genoa) PRE