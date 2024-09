Non c'è solo il calcio. Emerson Royal si è iscritto all'università: il milanista studia da manager

Per un Theo Hernandez che sta cercando la propria via in campo, c’è un altro esterno del Milan che sta trovando la sua strada, ma fuori dal campo. Emerson Royal - riporta oggi l'edizione di Tuttosport - ha deciso di conciliare sport e studio a livelli altissimi. Il laterale brasiliano, infatti, si è iscritto all’università: facoltà di Business Administration. Seguirà le lezioni online tra una partita e un allenamento, ma senza assentarsi da Milano: il corso si svolge presso un’università telematica con sede a Parigi.

L’obiettivo del giocatore, una volta conclusi gli studi, è quello di essere in grado di amministrare in prima persona il proprio patrimonio - anche se, nel caso, il titolo di studio potrà sempre tornargli utile pure per altre strade, per esempio quella del dirigente (quando, molto più avanti, avrà finito con la carriera del calciatore). E chissà che dietro alla decisione di riprendere in mano i libri e di impegnarsi in un corso universitario non ci sia anche la voglia di migliorare l’impatto con la Serie A.