Non solo Europa League, Wesley innamorato di Roma: "Qui mi trattano bene ovunque"

"Ho una relazione molto bella con la tifoseria, mi sento molto felice". Inizia così l'intervista di Wesley a Sky Sport, con l'esterno brasiliano che - dopo la conferenza stampa - fa il punto sul momento personale alla vigilia della sfida col Bologna valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. "Il mio sogno era quello di lasciare il Brasile per venire a giocare in Europa. Qui mi trattano bene ovunque, lo stadio è sempre pieno ed è una grande emozione giocare davanti una tifoseria così".

Cosa deve migliorare la Roma rispetto alla partita di andata col Bologna? "Ci abbiamo lavorato, all'andata è stata una gara con duelli a tutto campo, dobbiamo essere concentrati al 200 per cento, sarà decisa dai dettagli. Dobbiamo farci trovare pronti perché vogliamo dare la soddisfazione a nostri tifosi e dimostrare che possiamo continuare in questa competizione".

La Roma sta attraversando un momento particolare in termini di risultati. "Tutti vogliamo vincere, io personalmente odio perdere. Non sono alibi, ma è vero che alcune partite sono state decise da errori, come a Como, dove credo che l'espulsione fosse ingiusta. Non dico che sarebbe cambiata la partita, ma non si sa come sarebbe andata diversamente. Ora dobbiamo essere concentrati e tornare a lavorare per essere quella squadra solida a cui è difficile fare gol".