Non solo Juventus. Anche la Roma segue da vicino Brahim Diaz

La Roma studia il panorama europeo alla ricerca di rinforzi che possano far fare il salto di qualità alla rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Ed in questo senso, racconta Sky Sport, nella lista giallorossa c'è anche Brahim Diaz del Real Madrid.

Il trequartista ex Milan è l'alternativa a Greenwood e su di lui c'è anche la Juventus oramai da diverse settimane. Un giocatore che ben si adatterebbe allo stile di gioco di mister Gasperini, anche se gli ostacoli non mancano. La concorrenza come detto, così come la voglia dello stesso Brahim Diaz di giocarsi ancora le proprie carte al Santiago Bernabeu. Lo scenario sarà probabilmente più chiaro nelle prossime settimane, quando sarà definita la corsa alla presidenza del Real Madrid e José Mourinho avrà effettivamente preso possesso della squadra.