Nuno Tavares, nove assist e sette infortuni. Ricordate Lotito? Oggi c'è una sola certezza

Nuno Tavares ieri sera ha lasciato il terreno di gioco dell'Olimpico in lacrime. Reduce da un problema agli adduttori che l'aveva costretto a saltare tre partite - tra cui l'andata in Norvegia e il derby di Roma - il laterale portoghese è entrato al 68esimo minuto della sfida dell'Olimpico ed è stato costretto a chiedere la sostituzione appena iniziati i supplementari. A far spazio a Hysaj.

Marco Baroni che all'intervallo gli aveva chiesto se fosse pronto per scendere in campo l'ha consolato al momento del cambio, ha abbracciato un calciatore che in autunno faceva fuoco e fiamme ma poi è entrato in una spirale di infortuni da cui non sembra più riuscire e uscirne. “Nuno è uscito piangendo, io ho cercato di tranquillizzarlo, di consolarlo, lo stadio lo ha acclamato perché è un giocatore importante. L’infortunio è una situazione in cui un giocatore va in grande difficoltà. Ci dispiace perché abbiamo sprecato anche un doppio cambio nel ruolo. Ma al di là di questo l’importante è recuperare il giocatore, recuperare la squadra perché hanno dato tutto", ha dichiarato Baroni al termine del match.

Da quando è stato acquistato il laterale oggi ancora di proprietà dell'Arsenal ha rimediato sei infortuni, ieri il settimo. Continui stop che l'hanno costretto a saltare una quindicina di partite e che hanno offuscato una prima parte di stagione in cui è stato per distacco il miglior terzino sinistro della Serie A. In due mesi, tra il 31 agosto e il 31 ottobre, il calciatore classe 2000 ha fornito ai suoi compagni nove assist vincenti. Numeri clamorosi che portarono Claudio Lotito a esprimersi così sul suo valore: "Non lo vendo nemmeno per 70 milioni. Abbiamo sbaragliato una concorrenza foltissima delle big su Tavares".

Ma oggi quanto vale? Difficile dirlo. L'unica certezza è che la Lazio lo riscatterà, che verserà nelle casse dell'Arsenal i sei milioni di euro necessari per acquistarlo a titolo definitivo. Però per il resto è tutto un grosso punto interrogativo. Altro che 70 milioni: anche la metà potrebbero bastare per convincere la Lazio a cedere un calciatore forte ma fragile. Un terzino potenzialmente devastante frenato però da continue noie muscolari. Con queste premesse, non è semplice trovare qualche club (tipo la Juventus) disposto a un investimento importanti.