Oggi Napoli-Brest, il tecnico dei francesi: "Conte il migliore, farà esplodere Lang e Lucca"

Amichevole internazionale oggi per il Napoli. La squadra di Antonio Conte sfiderà in quel di Castel di Sangro il Brest in una riedizione della passata stagione. E il tecnico della formazione francese Eric Roy ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino. Fra gli argomenti trattati anche un ritorno al passato e se si aspettava che gli diventassero poi campioni d'Italia:

"Averne la certezza è sempre complicato - ha esordito - ma un anno fa ho visto un Napoli che era già squadra. Ed era merito di Conte, uno dei migliori al mondo. Sapevo che la sua mentalità alla fine avrebbe potuto fare la differenza. De Bruyne? Che qualità. Kevin. E che colpo per il Napoli. Ma non è l’unico. Lo scorso anno, in Champions League, abbiamo incrociato Lang con il PSV. Un giocatore fantastico, che fa la differenza.

E a Napoli diventerà ancora più forte. Poi ho avuto la possibilità di visionare Lucca, anche da vicino. Un attaccante moderno che in azzurro esploderà con Conte. Quanto è difficile giocare campionato e Champions? Se hai calciatori abituati, non è troppo complicato. E questo Conte lo sa - ha concluso Roy - perciò ha scelto giocatori di un certo tipo sul mercato".