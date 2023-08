Okafor: "In contatto con il Milan da 6-9 mesi. Non vedo l'ora di giocare con Leao"

vedi letture

Noah Okafor ha già una caratteristica che piace molto ai tifosi del Milan, ovvero la vicinanza con Rafael Leao, di cui ha parlato nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Io e Rafa siamo come gemelli: entrambi dribbliamo molto bene, siamo giovani, abbiamo lo stesso humor. Ci siamo parlati per la prima volta dopo una partita tra Svizzera e Portogallo, poi ci siamo scambiati messaggi dopo la doppia sfida in Champions e siamo stati avversari anche al Mondiale. Abbiamo un bel rapporto, non vedo l’ora di giocare con lui".

In tanti si sono interrogati anche sulla sua condizione fisica, ma lui ha voluto tranquillizzare tutti: "Sto bene, sono stato fuori nelle ultime settimane, ma dalla prossima sarò in gruppo. Il Milan è rimasto in contatto con me per 6-9 mesi, contatti che nelle ultime due settimane sono diventati più intensi. Hanno visto che stavo bene, poi tutto è stato fatto in tre-quattro giorni e... eccomi qui".