Onana: "Mi voleva il Lione, ma Inter di livello superiore. La Champions è un obiettivo"

Il portiere dell'Inter André Onana è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni di BeIN Sports. Tanti gli argomenti toccati dall'esterno difensore, a partire dalla sua decisione di firmare per i nerazzurri: "Avevo parlato anche con il Lione, ma non potevo scegliere loro quando è arrivata poi l'offerta dell'Inter che è un club ad un livello superiore. La scelta di giocare in Italia è stata importante per la mia carriera, anche per il modo in cui lavorano con i portieri. Non è stato facile dire no al Lione perché lì c'è il mio amico Toko-Ekambi con cui parlavo spesso e mi metteva molta pressione, ma venire all'Inter è stato importante per me. Abbiamo la possibilità di vincere grandi trofei come la Champions League. La rivalità con Handanovic? In Italia alla mia età sei ancora considerato giovane, non è stato facile avere un rivale così, ma lui è stato molto gentile con me., averlo come compagno e come capitano mi ha arricchito molto".



Sulla Champions League: "Sarebbe una catastrofe non arrivare nelle prime quattro. La rivalità in Italia contro Milan e Juventus è fortissima, i tifosi preferiscono che vinca il Napoli piuttosto che il Milan. Se la Champions è un obiettivo serio? Lo è sempre stato. Abbiamo anche una semifinale di Coppa Italia da giocarci contro la Juventus, poi c'è il campionato da finire nel migliore dei modi. Vogliamo fare il massimo e speriamo che vada tutto bene. Una possibile semifinale di Champions contro il Milan? Non ci stiamo ancora pensando, loro comunque dovrebbero battere il Napoli e noi il Benfica. Pensiamo a una gara per volta. Sicuramente affrontare il Milan sarebbe speciale, è un derby e giocheremmo entrambe le sfide nel nostro stadio, a casa nostra. Sarebbe magnifico".