Ore di riflessione in casa Torino: valutazioni in corso sul tecnico Giampaolo

Prosegue la crisi di un Torino sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. Pari contro lo Spezia in undici contro dieci per gran parte della gara, a pesare sui giudizi anche un gioco che continua a latitare. Due sole vittorie in questa Serie A, terzultimo posto provvisorio con sette pareggi e nove sconfitte, il Torino è la seconda peggior difesa del campionato con 35 reti prese. Summit in corso tra presidente, ds e allenatore. E ogni scenario ora è possibile.

Riflessioni in corso Per questo adesso la posizione del tecnico Marco Giampaolo inizierebbe a essere concretamente sotto osservazione da parte di Urbano Cairo e della dirigenza. Riflessioni in corso da parte del club, presto per dire se verrà presa una decisione riguardo all'esonero ma è una possibilità ora vagliata dai granata. Nelle prossime gare, prima che si chiuda anche il mercato di riparazione, il Torino giocherà contro Benevento e Fiorentina.