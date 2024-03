Osimhen convocato per Inter-Napoli? L'attaccante si è allento in parte col gruppo: le ultime

vedi letture

Buone notizie sul fronte Victor Osimhen in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la capolista Inter. L'attaccante del Napoli ha svolto stamani un allenamento personalizzato in campo e successivamente ha svolto parte della seduta con il resto in gruppo, come si legge dal report del club azzurro. Il nigeriano, quindi, sembra sulla via del recupero e potrebbe essere convocato contro i nerazzurri. Da valutare resterà il suo impiego, se sarà dal primo minuto o a partita in corso.

Come arriva l'Inter

Smaltire la delusione Champions e chiudere nel migliore dei modi un percorso vincente in campionato. Ecco l’obiettivo di Inzaghi, che anche contro il Napoli dovrà fare a meno di Arnautovic e Carlos Augusto (in dubbio), oltre a Sensi e Cuadrado. Qualche novità in difesa: tornerà Acerbi e Bisseck potrebbe prendere il posto di Pavard con Bastoni davanti a Sommer. Possibile turno di riposo per Mkhitaryan, apparso in riserva al Metropolitano: Frattesi scalpita, con Barella e Calhanoglu a completare il reparto. Straordinari per Dimarco a sinistra, sull’out opposto Darmian è in vantaggio rispetto a Dumfries. Thuram con Lautaro in attacco.

Come arriva il Napoli

In attesa di capire la disponibilità di Osimhen, è pronto Raspadori al suo posto. mentre dovrebbe essere confermato il centrocampo composto da Lobotka, Traoré e Anguissa, con Politano e Kvaratskhelia a completare il tridente. Solito ballottaggio tra Olivera e Mario Rui in difesa, con Rrahmani e Jesus centrali, mentre Di Lorenzo agirà come terzino destro. Meret sarà a guardia dei pali.