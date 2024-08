Osimhen e un futuro tutto da scrivere. Irrompe l'Arsenal ma lui aspetta il PSG

Francia o Inghilterra. Non sembra discostarsi da questi due Paesi il futuro di Victor Osimhen, centravanti di proprietà del Napoli che però dal Napoli andrà presto via secondo accordi pregressi. Ad oggi tuttavia Aurelio De Laurentiis non ha visto arrivare l'assegno giusto per dire sì e così il nigeriano prosegue ad allenarsi col gruppo di Antonio Conte, pur non prendendo parte alle varie amichevoli estive.

Una nuova pista in Premier League

Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime ore anche l'Arsenal si è fiondato sul bomber azzurro, anche se la soluzione Gunners non sembra al momento scaldare il cuore del nigeriano. Osimhen, insomma, continua a snobbare anche il Chelsea e ad attendere la mossa del PSG: i francesi devono prima cedere uno fra Kolo Muani e Gonçalo Ramos, poi eventualmente affonderanno il colpo secondo i parametri economici imposti da ADL. Il rischio di aspettare ancora diverse settimane è concreto, vista la necessità di trovare i vari incastri.

Le parole del ds Manna

Ieri l'uomo mercato partenopeo è si è così espresso sulla situazione di Osimhen: "In questi giorni si sono lette e dette tante cose. In questo momento siamo concentrati su quella che è la costruzione di un gruppo squadra. La situazione di Victor per noi è abbastanza chiara: è un giocatore del Napoli, in questo momento un po’ in ritardo di condizione. Stiamo lavorando su quelli che sono i giocatori che dovranno partecipare ai primi impegni ufficiali. Siamo tranquilli, siamo concentrati: la squadra in questo momento viene prima del singolo e quindi andiamo in questa direzione".