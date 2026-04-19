Palmeri punge Conte: "Ma quali infortuni, ha fatto un punto su sei con la rosa al completo..."

Nei mesi scorsi Antonio Conte si era lamentato parecchio degli infortuni che avevano colpito la sua squadra, impedendogli di lottare con l'Inter per il titolo per larghi tratti del campionato.

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, tramite un tweet sul suo profilo X, ha criticato duramente la brutta prestazione del Napoli che ha perso 2-0 in casa contro la Lazio, smentendo le teorie del tecnico azzurro: "Hai voglia mo’ a dire "eh povero Napoli, è stata colpa degli infortuni"… Da quando ha avuto tutti a disposizione, il Napoli ha fatto 1 punto su 6. E contro squadre già senza motivazioni. (per non parlare che in Champions gli infortuni non c’entravano…)", ha concluso.