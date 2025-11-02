Panchina Fiorentina, il consiglio di Buso: "Andrei in FIGC a chiedere una deroga per Baldini"

C'è attesa attorno alla possibile decisione relativa al futuro della panchina della Fiorentina, vista la posizione pericolante di Stefano Pioli, guida tecnica di una squadra che non è riuscita a vincere nemmeno una partita nelle prime dieci giornate della attuale Serie A (ed è un record negativo per il club toscano). L'allenatore parmense non ha comunque intenzione di presentare le proprie dimissioni alla società, attendendo al massimo che sia il club a procedere con l'esonero.

Intanto però attorno alla Fiorentina si sprecano pareri e punti di vista, qualcuno anche già proiettato al futuro prossimo e nello specifico alla scelta del sostituto di Pioli, la cui avventura in riva all'Arno sembra ormai davvero agli sgoccioli.

Tra questi anche l'ex centrocampista Renato Buso, oggi preparatore tecnico per il calcio. Intervistato da RTV38 su chi dovrebbe puntare la Fiorentina per sostituire Pioli, ha detto Buso: “Fossi nei dirigenti andrei subito dalla FIGC e chiederei una deroga per portare in panchina Silvio Baldini. È l’unico che in questo momento potrebbe portare la Fiorentina fuori dalla crisi dandogli un gioco e riportando equilibrio”.