Panchina Napoli, prosegue il casting per la prossima stagione: contatto con Ivan Juric

A prescindere da come finirà la stagione, il Napoli è intenzionato a ripartire il prossimo anno da un'altra guida tecnica e non rinnovare il contratto di Gennaro Gattuso in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il presidente De Laurentiis nelle ultime settimane ha sondato diversi profili e non ultimo quello di Ivan Juric, attuale allenatore dell'Hellas Verona con cui, riporta 'Radio Kiss Kiss Napoli', c'è stato un contatto piuttosto recente. L'allenatore croato è profilo gradito ad ADL. Non l'unico, ma il nome è da tenere in considerazione.