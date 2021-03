Paratici blinda Ronaldo ma le big restano in attesa. E lo United esce allo scoperto

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il ds Fabio Paratici ieri ha spiegato che non è in dubbio il futuro bianconero dell'asso portoghese. "Ce lo teniamo stretto, senz'altro rappresenta il futuro della Juventus". Sarà però Ronaldo, contratto in scadenza nel 2022, a decidere se restare nei prossimi mesi. Il PSG mantiene dritte le antenne, lo Sporting CP sogna il ritorno, il Real Madrid con Zinedine Zidane continua a coccolarlo ma a tenere diplomatiche distanze, il Manchester United non si è nascosto con Ole Gunnar Solskjaer. "Mi piacerebbe averlo".