Lecce, ecco Geubbels dal Paris FC. L'attaccante francese ha firmato fino al 2030
"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Willem Geubbels dal Paris FC. L’attaccante francese classe 2001 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per la stagione successiva". Questo il comunicato con cui il club salentino ufficializza l'arrivo della punta che è dunque pronta a mettersi a disposizione di mister Di Francesco.
Un vecchio obiettivo
Geubbels, ricordiamo, è arrivato nella giornata di ieri in Italia, atterrando all'aeroporto di Brindisi prima di raggiungere il Salento, dove nel corso del pomeriggio ha sostenuto le visite mediche propedeutiche alla firma con il club giallorosso. Un passo decisivo verso il trasferimento dell'ex Paris FC, già seguito con grande attenzione dalla società pugliese nella scorsa sessione estiva di mercato. Dopo essere stato a un passo dal club già un anno fa, dunque, il centravanti francese è ora pronto a iniziare la sua avventura in Serie A.