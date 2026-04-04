Parma avanti all'Olimpico: Delprato batte Motta con una girata in mischia, 0-1 e Lazio sotto
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Parma avanti all'Olimpico. A sbloccarla al minuto 15 è Enrico Delprato, che anticipa tutti con una perfetta girata in mischia e capitalizza al meglio una punizione battuta in area da Valeri. Motta incolpevolmente battuto, 0-1 per i gialloblù.
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