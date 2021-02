Parma, D'Aversa: "Fortunato ad avere dietro la proprietà Krause. Sono molto soddisfatto"

"Credo che l'aspetto tattico sia importante, è giusto che i giocatori siano preparati, ma quello che conta è come si interpretano le gare". Così Roberto D'Aversa ha analizzato la questione tattica nella conferenza stampa pre-Bologna: "Hanno mostrato che possono giocare con diversi sistemi, ma a me interessa come interpretano la gara. Ci tenevo a concludere, onde evitare qualche dubbio, che per quanto riguarda me, l'allenatore, sono molto soddisfatto di quanto fatto dal presidente. Oggi come oggi una proprietà come la nostra che è venuta con entusiasmo e ha partecipato molto a livello economico è una fortuna per tutti quanti".